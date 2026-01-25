Tragis! Indra Tewas saat Berenang di GOR Senen Jakpus

JAKARTA - Indra Suharto, remaja berusia 17 tahun tewas tenggelam saat sedang berenang di Gelanggang Olahraga (GOR) Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (24/1/2026).

Kejadian bermula saat korban bersama teman-temannya hendak melakukan aktivitas renang di sana. Saat tiba di tempat berenang, korban yang sudah lebih dulu berganti pakaian langsung memilih melompat ke kolam sedalam 2 meter.

"Kejadiannya kita datang, abis itu ganti baju, nah almarhum langsung nyebur ke air masih berenang nyantai, kita ngiranya dia bisa berenang, kita masih bercanda di pinggir air," kata Kerabat korban, Muhammad Riswansyah.

Riswansyah menjelaskan, teman-temannya sempat melihat korban menyelam dan muncul kembali ke permukaan sebanyak dua kali. Saat menyelam ketiga kalinya, Indra justru tak muncul ke permukaan.

"Almarhum juga sempat nyelam naik turun, naik turun di air, setelah itu pas udah ketiga kalinya nyelem ga naik lagi," tutur dia.

Namun dua menit tidak muncul di permukaan, teman-teman korban merasa janggal. Saat itulah, salah satu teman langsung menggerakan korban yang sudah tidak berdaya.

"Kita pikirnya dia lagi nahan napas di dalam air, lah kok ini ga naik-naik hampir sadar pas 2 menit. Pas disenggol dikit engga gerak," jelas dia.