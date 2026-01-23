Longboat Tenggelam Dihantam Gelombang, Balita 2 Tahun Tewas dan Sejumlah Orang Hilang

HALMAHERA SELATAN - Sebuah kapal longboat yang berlayar dari Desa Babang menuju Desa Piga Raja, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi, pada Jumat (23/1/2026).

Dalam peristiwa tersebut, satu orang penumpang dilaporkan meninggal dunia, sementara korban lainnya masih dalam proses pencarian.

Kapal longboat tersebut diketahui bertolak dari Pelabuhan Babang dengan tujuan Desa Piga Raja. Namun, saat melintas di perairan Desa Bibinoi, kapal menghadapi cuaca buruk berupa angin kencang disertai gelombang tinggi.

Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan longboat terbalik dan akhirnya tenggelam. Para penumpang sempat mengapung di laut dan terpencar terbawa arus.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate, Iwan Ramdani, menyebutkan berdasarkan data manifest, jumlah penumpang longboat tersebut mencapai 59 orang.

"Para korban selamat kemudian dievakuasi ke Puskesmas Bibinoi untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, satu korban dalam kondisi kritis dirujuk ke Rumah Sakit Labuha," kata Iwan.