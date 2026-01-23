Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi, BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon Tropis 91S dan 92P

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |15:31 WIB
Waspada! Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi, BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon Tropis 91S dan 92P
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait kemunculan dua Bibit Siklon Tropis, yakni 91S dan 92P, yang terpantau pada Jumat (23/1/2026).

BMKG menyebutkan keberadaan kedua bibit siklon ini diprediksi akan memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan.

Berdasarkan pemantauan per pukul 07.00 WIB, Bibit Siklon Tropis 91S berada di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Nusa Tenggara Barat.

BMKG menyatakan bibit ini memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam periode 24 jam ke depan dengan arah pergerakan perlahan ke arah tenggara.

Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 92P terpantau berada di Teluk Carpentaria, sebelah selatan Papua Selatan.

Berbeda dengan 91S, bibit 92P saat ini memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dan bergerak perlahan ke arah selatan–barat daya. Dampak tidak langsung dari Bibit 92P adalah potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Papua Selatan.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

      
