INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Ingatkan Cuaca Ekstrem di Jakarta hingga 27 Januari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |09:02 WIB
BPBD DKI Ingatkan Cuaca Ekstrem di Jakarta hingga 27 Januari
cuaca ekstream (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mewanti-wanti potensi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta pada periode 21–27 Januari 2026. Selama periode tersebut, Jakarta berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

"Waspada cuaca ekstrem Provinsi DKI Jakarta periode 21–27 Januari 2026," tulis BPBD DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya @bpbddkijakarta, Kamis (22/1/2026).

BPBD mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Warga juga diminta untuk rutin memantau tinggi muka air di lingkungan masing-masing.

"Siapkan payung atau jas hujan serta tas siaga bencana. Jika menemukan kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” ujarnya.

 

