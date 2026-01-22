Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprakirakan cuaca di Jabodetabek akan didominasi cuaca berawan tebal disertai potensi hujan, pada Kamis (22/1/2026).

Pada pagi hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi turun di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dan pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sebagian besar Jabodetabek. Adapun hujan sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 22–28 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 84–96 persen.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, yang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, terutama pada periode hujan sedang hingga lebat.

(Awaludin)