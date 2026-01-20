Bibit Siklon Tropis Terbentuk, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Indonesia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini, potensi cuaca ekstrem yang mengintai wilayah Indonesia bagian selatan pada periode 20 hingga 26 Januari 2026.

BMKG melaporkan, kondisi cuaca beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan intensitas hujan yang signifikan, terutama di Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan, dengan curah hujan yang mencapai kategori ekstrem.

Hujan lebat hingga ekstrem tercatat di beberapa wilayah, antara lain:

- DKI Jakarta: 213,4 mm/hari

- Sulawesi Selatan: 101,2 mm/hari

- Jawa Barat: 86,7 mm/hari

- Kota Tangerang: 85,4 mm/hari

- Lampung: 83,0 mm/hari

- DI Yogyakarta: 78,4 mm/hari

- Jawa Timur: 67,5 mm/hari

- NTB: 66,5 mm/hari