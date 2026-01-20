Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bibit Siklon Tropis Terbentuk, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |12:22 WIB
Bibit Siklon Tropis Terbentuk, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Indonesia
Cuaca di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini, potensi cuaca ekstrem yang mengintai wilayah Indonesia bagian selatan pada periode 20 hingga 26 Januari 2026.

BMKG melaporkan, kondisi cuaca beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan intensitas hujan yang signifikan, terutama di Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan, dengan curah hujan yang mencapai kategori ekstrem.

Hujan lebat hingga ekstrem tercatat di beberapa wilayah, antara lain:

- DKI Jakarta: 213,4 mm/hari

- Sulawesi Selatan: 101,2 mm/hari

- Jawa Barat: 86,7 mm/hari

- Kota Tangerang: 85,4 mm/hari

- Lampung: 83,0 mm/hari

- DI Yogyakarta: 78,4 mm/hari

- Jawa Timur: 67,5 mm/hari

- NTB: 66,5 mm/hari

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG BNPB Cuaca ekstrem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196377//banjir_di_bekasi-Wnph_large.jpeg
Bekasi Diterjang Banjir, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/482/3196339//dinding_jamuran-gYXa_large.jpg
5 Cara Menjaga Rumah dari Jamur Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196332//gempa-vWx5_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196324//hujan-iV9o_large.jpg
Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Melanda Seluruh Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/298/3196262//kopi-9VOe_large.jpg
5 Minuman Hangat Favorit untuk Menemani Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196139//modifikasi_cuaca-7kMd_large.jpg
BNPB Modifikasi Cuaca hingga 24 Januari Cegah Cuaca Ekstrem di Jakarta dan Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement