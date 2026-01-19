Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Modifikasi Cuaca hingga 24 Januari Cegah Cuaca Ekstrem di Jakarta dan Jabar

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |09:41 WIB
BNPB Modifikasi Cuaca hingga 24 Januari Cegah Cuaca Ekstrem di Jakarta dan Jabar
BNPB Modifikasi Cuaca hingga 24 Januari Cegah Cuaca Ekstrem di Jakarta dan Jabar (Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta hingga Jawa Barat akan terus berlanjut guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB menjadwalkan operasi modifikasi cuaca diperpanjang hingga 24 Januari 2026.

1. Modifikasi Cuaca

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan langkah ini sebagai bentuk mitigasi proaktif untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Abdul Muhari mengungkapkan, berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, Jawa bagian barat pada 16–23 Januari 2026 umumnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan terjadi pada 20–21 Januari 2026 di Banten bagian barat dan selatan, Jakarta Barat, serta Jawa Barat bagian barat.

"Hujan sedang hingga lebat juga mungkin terjadi secara bervariasi di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Menindaklanjuti rekomendasi BMKG, BNPB akan kembali melaksanakan OMC pada 20–24 Januari 2026," ujar Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1/2026).

Saat ini, ia melanjutkan, pesawat Grand Caravan PK-JVH menjalani preventive inspection pada 18–19 Januari 2026 dan akan kembali dioperasikan sesuai jadwal untuk mendukung kegiatan modifikasi cuaca.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196095/viral-x4Sj_large.jpg
BPBD DKI Gandeng TNI AU Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196008/viral-epsx_large.jpg
Awas! Cuaca Ekstrem di Jabodetabek hingga 23 Januari, Ini Daftar Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194540/cuaca_ekstrem-4M5E_large.jpg
Aceh, Sumut-Sumbar Diprediksi Hujan Deras, BNPB: Waspada Bencana Susulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193495/cuaca_ekstrem-Dp5b_large.jpg
Cuaca Ekstrem Terjang Jabar dan Jatim, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193479/viral-Ljxa_large.jpg
Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah pada 4-7 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192762/badai_ekstrem-zqhN_large.jpg
Heboh Squall Line dan Badai Ekstrem Intai Malam Tahun Baru, BMKG: Hoaks!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement