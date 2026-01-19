BPBD DKI Gandeng TNI AU Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Hujan Ekstrem

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada Minggu (18/1/2026). Adapun pada hari ini tiga sortie OMC akan dilakukan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk meminimalisir cuaca ekstrem hujan deras yang terus menerus terjadi.

"Kami akan gencarkan OMC. Rencana akan dilaksanakan 3 sortie untuk mengatasi dan meminimalisir dampak dari cuaca ekstrem yang terjadi," kata Yohan.

OMC kata dia akan dilakukan dengan melakukan penyemaian awan menggunakan Natrium Klorida (NaCl). Apabila cuaca ekstrem masih terpantau terus terjadi, maka operasi modifikasi cuaca bisa saja dilakukan lebih dari tiga kali.

"Seluruh kegiatan OMC dilaksanakan berdasar hasil analisis metereologi terkini dan pemantauan dinamika atmosfer berkelanjutan oleh BMKG. Kalau tidak ada OMC dampaknya bisa meluas,"ungkapnya.