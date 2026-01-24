Siaga 3, Tinggi Muka Air PA Manggarai Lebih dari 700 Cm

JAKARTA – Ketinggian muka air di Pintu Air (PA) Manggarai, Jakarta Selatan, berada pada level 790 sentimeter (cm) dengan status Siaga 3 pada Sabtu (24/1/2026) pagi.

Warga di bantaran kali diimbau waspada karena air kiriman dari Bendung Katulampa, Bogor, diperkirakan akan tiba dan berpotensi kembali menaikkan debit air pada sore hari. Operator PA Manggarai, Sunar Sugianto, mengonfirmasi status Siaga 3 ditetapkan setelah ketinggian air terus menunjukkan peningkatan.

"Untuk saat ini, update di Pintu Air Manggarai di kisaran 790 sentimeter per jam 10 pagi. Statusnya Siaga 3," ujar Sunar saat ditemui di PA Manggarai, Jakarta, Sabtu.

Sunar menjelaskan ketinggian air pada pukul 10.00 WIB ini sedikit surut dibandingkan pada pukul 05.00 WIB pagi tadi yang sempat menyentuh angka 800 cm. Namun, penurunan ini bersifat sementara.

Ia memprediksi akan ada peningkatan volume air pada sore nanti. Peningkatan volume air ini merupakan dampak dari hujan deras di kawasan Bogor.

Menurut Sunar, Bendung Katulampa telah lebih dulu mencatat kenaikan signifikan pada dini hari tadi. "Dari Katulampa-nya tadi malam jam 1 (dini hari) di kisaran 100 sentimeter," ujarnya.