INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Perintahkan 3 Sungai Dinormalisasi Imbas Banjir Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 |21:31 WIB
Pramono Perintahkan 3 Sungai Dinormalisasi Imbas Banjir Jakarta
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan normalisasi sungai. Hal ini untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di Jakarta imbas hujan deras.

Pramono menjelaskan ada tiga sungai yang akan dinormalisasi. Ketiga sungai itu ialah Sungai Ciliwung, Krukut dan Cakung Barat.

"Saya sudah instruksikan Dinas Sumber Daya Air mulai normalisasi Sungai Ciliwung, Krukut dan Cakung Barat sebagai upaya mengatasi banjir agar tidak terulang," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Pramono menjelaskan, penanganan jangka pendek masalah banjir akan dilakukan dengan operasi modifikasi cuaca (OMC). Pemertintah Provinsi DKI Jakarta juga terus melakukan pengurasan saluran.

"Hari ini, saya juga memerintahkan melaksanakan OMC, minimum dua dan maksimum tiga kali. Sehingga penyintas banjir yang mengungsi segera kembali ke rumah masing- masing," jelasnya.

 

