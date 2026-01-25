Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Memanas Setelah Agen ICE Bunuh Warga Amerika Kedua dalam Sebulan, Picu Protes

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |12:13 WIB
AS Memanas Setelah Agen ICE Bunuh Warga Amerika Kedua dalam Sebulan, Picu Protes
Tangkapan layar menampilkan penembakan Alex Pretti oleh agen ICE. (Foto: X)
A
A
A

MINNEAPOLIS - Agen imigrasi Amerika Serikat (AS) atau ICE menembak dan membunuh seorang warga negara AS di Minneapolis pada Sabtu, (24/1/2026) kata para pejabat. Insiden ini merupakan yang kedua dalam sebulan dan memicu protes keras dan kecaman dari masyarakat dan para pemimpin lokal.

Departemen Keamanan Dalam Negeri menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan, mengatakan seorang agen Patroli Perbatasan menembak untuk membela diri setelah seorang pria mendekat dengan pistol dan dengan keras melawan upaya untuk melucuti senjatanya.

Namun, video dari tempat kejadian yang diverifikasi oleh Reuters menunjukkan pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Alex Pretti, 37 tahun, memegang telepon di tangannya, bukan pistol, saat ia mencoba membantu para pengunjuk rasa lain yang telah didorong ke tanah oleh agen.

Saat video dimulai, Pretti terlihat merekam saat seorang agen federal mendorong seorang wanita dan mendorong orang lain ke tanah. Pretti bergerak di antara agen dan para wanita, kemudian mengangkat lengan kirinya untuk melindungi diri dan berbalik saat agen menyemprotnya dengan semprotan merica.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197296//menlu_sugiono-my83_large.jpg
Isu Akuisisi Greenland, Menlu: RI Serukan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/18/3197147//liam_conejo_ramos_saat_ditahan_imigrasi_as-J7mu_large.png
Bocah 5 Tahun Ikut Ditahan Imigrasi AS, Disebut Dijadikan ‘Umpan’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/18/3196823//greenland-bW1U_large.jpg
Denmark Tolak Negosiasi Greenland dengan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/628/3196714//greenland-4cTJ_large.jpg
KUIS: Seberapa Tahu Kamu tentang Greenland, Memanas karena Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/18/3196619//pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-rIBX_large.jpg
Iran Peringatkan AS: Jangan Sentuh Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/18/3196612//ilustrasi-N5pc_large.png
Warga Greenland Diperintahkan Bersiap Menghadapi Potensi Invasi AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement