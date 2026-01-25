Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Infiltrasi Senyap! Ini Kronologi Pasukan TNI Rebut Markas hingga Tewaskan Tokoh Penting KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |00:01 WIB
Infiltrasi Senyap! Ini Kronologi Pasukan TNI Rebut Markas hingga Tewaskan Tokoh Penting KKB
Barang Bukti yang Disita TNI dari Markas KKB
YAHUKIMO — Kronologi lengkap Satgas Koops TNI Habema merebut markas utama OPM Kodap XVI Yahukimo, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Minggu (25/1/2026). Pasukan elite TNI tersebut terlibat baku tembak saat merebut markas OPM.

Kronologi bermula saat patroli keamanan di Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan mengejar anggota KKB Papua.

Patroli keamanan yang dimulai sejak Rabu (21/1)  dilaksanakan untuk menindak lanjuti ancaman kelompok separatis bersenjata OPM atau KKB yang mengganggu stabilitas kemanan di kawasan Jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo termasuk penembakan terhadap pesawat, penembakan kendaraan aparat, pembakaran sekolah dan penembakan terhadap warga sipil.

‘’Dalam pelaksanaan patroli, Satgas melakukan infiltrasi ke Markas Sisibia dan Markas Yalenang. Pada Kamis dini hari, pasukan terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM yang sedang berpatroli,’’ ujar Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto.

Dikatakan Lucky, dari hasil kontak tersebut beberapa anggota OPM Kodap XVI/Yahukimo dilaporkan tewas,  salah satunya merupakan tokoh penting dan beberapa pucuk senjata api berhasil diamankan.

Satgas juga menemukan amunisi, puluhan selongsong, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah,  bendera Bintang Kejora, dan dokumen TPNPB Kodap XVI/Yahukimo.

 

