BMKG Prediksi Kemarau Lebih Kering, Polisi Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumsel

JAKARTA – Polda Sumatera Selatan meningkatkan antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), merujuk pada prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyatakan bahwa langkah kesiapsiagaan ini didasarkan pada pemaparan BMKG terkait fenomena iklim ENSO yang diprediksi tetap berada dalam kondisi netral hingga pertengahan 2026.

Meski tidak ada fenomena El Niño ekstrem, BMKG memperingatkan bahwa musim kemarau di Indonesia diprediksi datang lebih awal, yakni 1 hingga 3 dasarian, termasuk di sejumlah Zona Musim (ZOM) di Sumatera Selatan.

“Selain itu, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan lebih kering dibandingkan tahun 2025. Puncaknya diprediksi terjadi pada Mei hingga Agustus,” ujar Sandi, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan titik panas (hotspot) yang dapat berkembang menjadi kebakaran di wilayah rawan.

“Mitigasi karhutla tidak bisa dilakukan secara sektoral,” tegasnya.