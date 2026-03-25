HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Prediksi Kemarau Lebih Kering, Polisi Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |16:59 WIB
BMKG Prediksi Kemarau Lebih Kering, Polisi Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumsel
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Polda Sumatera Selatan meningkatkan antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), merujuk pada prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyatakan bahwa langkah kesiapsiagaan ini didasarkan pada pemaparan BMKG terkait fenomena iklim ENSO yang diprediksi tetap berada dalam kondisi netral hingga pertengahan 2026.

Meski tidak ada fenomena El Niño ekstrem, BMKG memperingatkan bahwa musim kemarau di Indonesia diprediksi datang lebih awal, yakni 1 hingga 3 dasarian, termasuk di sejumlah Zona Musim (ZOM) di Sumatera Selatan.

“Selain itu, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan lebih kering dibandingkan tahun 2025. Puncaknya diprediksi terjadi pada Mei hingga Agustus,” ujar Sandi, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan titik panas (hotspot) yang dapat berkembang menjadi kebakaran di wilayah rawan.

“Mitigasi karhutla tidak bisa dilakukan secara sektoral,” tegasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208426//hujan-fQKJ_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Ringan Merata Guyur Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208394//hujan-JbCf_large.jpg
BMKG Prakirakan Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 27 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208299//monas_cuaca_berawan-UNm1_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208222//cuaca_jabodetabek-zsFb_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada! Hujan Disertai Petir Siang hingga Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208176//ilustrasi-lY9W_large.jpg
Antisipasi Hujan Ekstrem hingga Karhutla saat Lebaran, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208042//hujan-RYQl_large.jpg
Hujan Ringan Diprediksi Guyur Sebagian Jakarta saat Hari Raya Idul Fitri
