Antisipasi Hujan Ekstrem hingga Karhutla saat Lebaran, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi terjadinya hujan ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia saat momen Lebaran.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa saat ini modifikasi cuaca sedang dilakukan di beberapa wilayah Pulau Jawa.

“Kemudian operasi modifikasi cuaca saat ini berlangsung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” kata Faisal kepada wartawan, Sabtu (21/3/2026).

Namun, Faisal menerangkan bahwa modifikasi ini masih bersifat situasional dan akan diberlakukan jika wilayah berpotensi mengalami hujan ekstrem.

“Ini situasional, tergantung kondisi. Apabila berpotensi terjadi hujan ekstrem, modifikasi cuaca akan segera dilakukan untuk menurunkan intensitas hujan sekitar 20 sampai 50 persen,” ujar Faisal.