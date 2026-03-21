BMKG: 3 Provinsi Berpotensi Diguyur Hujan saat Arus Balik Lebaran 2026

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap prediksi kondisi cuaca yang saat ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia saat arus mudik dan balik Lebaran 2026. Menurut Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, meski Indonesia saat ini telah memasuki musim pancaroba, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

“Terkait kondisi cuaca secara umum di Indonesia. Saat ini kita memasuki musim pancaroba, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau di sebagian besar Indonesia. Jadi masih terjadi hujan sedang hingga lebat di beberapa titik di Indonesia,” kata Faisal kepada wartawan, Sabtu (21/3/2026).

Lebih lanjut, Faisal menerangkan, pada periode mudik Lebaran 2026 ini, terdapat tiga provinsi yang berpotensi mengalami hujan lebat.

“Untuk periode mudik ini ada tiga provinsi yang perlu menjadi perhatian, yang berpotensi terjadinya hujan lebat, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan,” ujar Faisal.

Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta, kualitas udara cukup membaik usai beberapa hari kondisi cuaca panas dan sempat mengalami hujan sebentar.