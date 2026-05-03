Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |11:10 WIB
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di beberapa wilayah DKI Jakarta cerah berawan pada hari ini, Minggu (3/5/2026). Namun, memasuki siang hari, cuaca diperkirakan berubah dengan turunnya hujan di beberapa wilayah.

Menurut prakiraan cuaca yang diunggah melalui akun Instagram @infobmkg, hujan ringan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Pusat (Jakpus), Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim), Jakarta Utara (Jakut), dan Kepulauan Seribu pada siang hari.

Hujan ringan diprakirakan berlanjut hingga sore hari di wilayah Jakbar, Jakpus, Jaktim, Jakut, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, wilayah Jaksel diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Pada malam hari, wilayah Jakbar, Jakpus, Jaksel, dan Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal, sedangkan wilayah Jaktim dan Jakut tetap mengalami hujan ringan.

Diberitakan sebelumnya, BMKG memberikan penjelasan terkait penyebab fenomena cuaca panas terik pada siang hari yang diikuti hujan lebat pada sore hari. Menurut BMKG, hal ini disebabkan oleh gangguan fenomena atmosfer global yang aktif di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213506//ilustrasi-Z241_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Alor NTT Siang Ini, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212553//ilustrasi-sNGJ_large.jpg
Gempa M5.0 Guncang NTB, Getarannya Dirasakan Hingga Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211389//bmkg_memprediksi_gempa_susulan_malut_akan_luruh_dalam_2_3_pekan-Qxdn_large.jpg
BMKG Prediksi Gempa Susulan Malut M7,6 Akan Meluruh dalam 2-3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209803//hujan-D93Q_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209002//ilustrasi-2bUu_large.jpg
BMKG: Gempa M6,2 di Yalimo Papua Pegunungan Disebabkan Deformasi Intraplate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208176//ilustrasi-lY9W_large.jpg
Antisipasi Hujan Ekstrem hingga Karhutla saat Lebaran, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement