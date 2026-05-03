Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di beberapa wilayah DKI Jakarta cerah berawan pada hari ini, Minggu (3/5/2026). Namun, memasuki siang hari, cuaca diperkirakan berubah dengan turunnya hujan di beberapa wilayah.

Menurut prakiraan cuaca yang diunggah melalui akun Instagram @infobmkg, hujan ringan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Pusat (Jakpus), Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim), Jakarta Utara (Jakut), dan Kepulauan Seribu pada siang hari.

Hujan ringan diprakirakan berlanjut hingga sore hari di wilayah Jakbar, Jakpus, Jaktim, Jakut, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, wilayah Jaksel diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Pada malam hari, wilayah Jakbar, Jakpus, Jaksel, dan Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal, sedangkan wilayah Jaktim dan Jakut tetap mengalami hujan ringan.

Diberitakan sebelumnya, BMKG memberikan penjelasan terkait penyebab fenomena cuaca panas terik pada siang hari yang diikuti hujan lebat pada sore hari. Menurut BMKG, hal ini disebabkan oleh gangguan fenomena atmosfer global yang aktif di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara.