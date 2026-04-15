Gempa M5.0 Guncang NTB, Getarannya Dirasakan Hingga Kabupaten Bandung

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,0 di timur laut Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB), pagi ini (15/4/2026). Gempa tersebut terasa hingga Kabupaten Badung, Bali.

“Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kabupaten Badung dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang),” kata Plt Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono dalam keterangannya, Rabu.

Ia menjelaskan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter terbaru dengan magnitudo M4,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7,18° LS; 117,10° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 137 km arah timur laut Nusa Tenggara Barat pada kedalaman 485 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dalam (deep focus) akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (slab pull),” ujarnya.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault),” sambungnya.

Ia menambahkan, hingga pukul 09.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” jelasnya.

(Rahman Asmardika)

