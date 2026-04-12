Breaking News! Gempa Besar M5,7 Guncang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (m) 5,7 melanda Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (12/4/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam gempa tersebut.

Demikian dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG. "Gempa Mag:5.7, 12-Apr-26 09:40:36 WIB," tulis BMKG.

Disebutkan, titik koordinat gempa berada do 1.93 lintang utara dan 94.63 bujur timur atau 202 kilometer barat daya Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue. "Kedalaman 10 kilometer," ujarnya.

Namun demikian, BMKG juga memastikan gempa besar yang terjadi di Aceh tersebut tidak berpotensi tsunami.

(Fahmi Firdaus )

