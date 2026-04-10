Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Bengkulu Utara

JAKARTA – Gempa bumi mengguncang wilayah Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, pada pukul 18.08 WIB, Jumat (10/4/2026). Berdasarkan analisis BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo M5,0.

Episenter gempa berada pada koordinat 3,50° LS dan 102,23° BT, atau tepatnya berlokasi di darat sekitar 7 kilometer tenggara Arma Jaya, Bengkulu Utara, dengan kedalaman 106 kilometer.

BMKG menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi termasuk jenis gempa menengah akibat deformasi batuan dalam lempeng (intra-slab).

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” demikian keterangan resmi BMKG.

Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah. Di Kota Bengkulu, Arga Makmur, dan Kepahiang, gempa dirasakan dengan skala intensitas II-III MMI, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti truk berlalu.

Sementara di wilayah Mukomuko, gempa dirasakan dengan intensitas II MMI, di mana getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung bergoyang.