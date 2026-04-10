HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Bengkulu Utara

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |19:16 WIB
JAKARTA – Gempa bumi mengguncang wilayah Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, pada pukul 18.08 WIB, Jumat (10/4/2026). Berdasarkan analisis BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo M5,0.

Episenter gempa berada pada koordinat 3,50° LS dan 102,23° BT, atau tepatnya berlokasi di darat sekitar 7 kilometer tenggara Arma Jaya, Bengkulu Utara, dengan kedalaman 106 kilometer.

BMKG menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi termasuk jenis gempa menengah akibat deformasi batuan dalam lempeng (intra-slab).

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” demikian keterangan resmi BMKG.

Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah. Di Kota Bengkulu, Arga Makmur, dan Kepahiang, gempa dirasakan dengan skala intensitas II-III MMI, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti truk berlalu.

Sementara di wilayah Mukomuko, gempa dirasakan dengan intensitas II MMI, di mana getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung bergoyang.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211734/perindo-ejFc_large.jpg
Gempa Susulan Guncang Batang Dua, Perindo Ternate Salurkan Bantuan untuk Jaga Ketahanan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/340/3211460/gempa-NnLg_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Flores Timur, 15 Warga Jadi Korban dan 100 KK Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210507/gempa_susulan-lmN8_large.jpg
BMKG Catat 544 Gempa Susulan Usai Gempa M7,6 di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210505/gempa_bitung-Tq04_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210442/gempa-l6Bz_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Jailolo Maluku Utara Terasa di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210186/bmkg-JXSL_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami 2 Menit Usai Gempa Besar M7,6 di Sulut
