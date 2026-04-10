HOME NEWS NASIONAL

Gempa Susulan Guncang Batang Dua, Perindo Ternate Salurkan Bantuan untuk Jaga Ketahanan Warga

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |18:21 WIB
Gempa Susulan Guncang Batang Dua, Perindo Ternate Salurkan Bantuan untuk Jaga Ketahanan Warga
Perindo Ternate Salurkan Bantuan untuk Jaga Ketahanan Warga
TERNATE Gempa susulan yang mengguncang wilayah Batang Dua, Kota Ternate, Maluku Utara, tidak hanya menyisakan trauma, namun memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, kebutuhan dasar menjadi tantangan utama.

Bagi masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor informal dan usaha kecil, situasi pascabencana membuat aktivitas ekonomi terhambat. Pemenuhan kebutuhan harian menjadi prioritas, sementara kemampuan untuk berproduksi dan berdagang ikut menurun.

DPD Partai Perindo Kota Ternate bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat terhadap kebutuhan warga.

Bantuan yang disalurkan berupa 105 karton air minum dan 50 dus mie instan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah situasi darurat.

“Kami menyerahkan bantuan 105 karton air minum dan 50 dus mie instan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Ketua DPD Partai Perindo Kota Ternate, Bilhan Gamaliel, Jumat (10/4/2026).

Sekadar diketahui, gempa susulan masih terus terjadi sejak gempa utama bermagnitudo 7,6 pada 2 April 2026. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hingga 9 April 2026 tercatat lebih dari seribu gempa susulan yang mengguncang wilayah tersebut.

Situasi ini membuat masyarakat belum sepenuhnya dapat kembali menjalani aktivitas normal, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Karena itu, bantuan logistik dinilai penting untuk menjaga daya tahan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Bilhan menegaskan, selain bantuan fisik, dukungan moril juga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam membantu masyarakat melewati masa pemulihan.

 

