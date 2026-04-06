BMKG Catat 1.108 Kali Gempa Susulan Terjadi Pascagempa M7,6 di Sulut

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 1.108 kali gempa susulan terjadi pascagempa M7,6 di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut).

"Hingga Senin, 06 April 2026 pukul 05.48 WIB, gempa susulan 1.108 kali, dirasakan 24 kali,” ungkap Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, Senin (6/4/2026).

Sebelumnya, Rahmat mengungkapkan, bahwa gempa kekuatan M7,6 yang terjadi pada Kamis (2/4) lalu, termasuk jenis gempa megathrust. Apalagi, gempa ini telah memicu tsunami di beberapa wilayah di Sulut.

Diketahui, episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,25° LU ; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 Km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 km.