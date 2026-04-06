Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |06:01 WIB
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 6 April 2026, didominasi hujan ringan hingga sedang.

Untuk wilayah Jakarta, hampir seluruh kecamatan diprediksi mengalami hujan ringan, antara lain: Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara sebagian wilayah Bogor dan Bekasi diperkirakan turun hujan sedang. Rinciannya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi mengalami hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Kota Depok hujan ringan.

Di wilayah Tangerang, termasuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, diprediksi hujan ringan sepanjang hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan air atau jalan licin akibat hujan, terutama di wilayah yang mengalami hujan sedang. Masyarakat juga disarankan membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah.

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210550/hujan-GTk0_large.jpg
BMKG Prakirakan Hujan Guyur Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210473/hujan-ljbQ_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/338/3210297/berawan-39di_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3210025/hujan-1gNc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209803/hujan-D93Q_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/338/3209667/hujan-5xXb_large.jpg
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan
