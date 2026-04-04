BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu (4/4/2026) didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Untuk wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diperkirakan mengguyur Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jakarta Selatan.

Di wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kondisi serupa juga terjadi. Hujan ringan diprediksi turun di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten Tangerang.

Adapun hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.



(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.