HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |09:07 WIB
Gempa M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami (Dok BMKG)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo (M)5,8 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Sabtu (4/4/2026) pukul 08.35 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. 

Sementara itu, pusat gempa berada di 121 km arah Tenggara Bitung Sulut, tepatnya di titik  koordinat 1.18 Lintang Utara – 126.18 Bujur Timur. Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 29 Km. 

“Info Gempa Mag:5.8, 04-Apr-26 08:35:01 WIB, Lok:1.18 LU,126.18 BT (121 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:29 Km , dirasakan di Manado , Bitung IV MMI, Tondano III,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

