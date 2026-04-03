Gempa M5,0 Guncang Jailolo Maluku Utara Terasa di Bitung

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang Jailolo, Maluku Utara, pada Jumat (3/4/2026) pukul 17.59 WIB. Getaran gempa juga dirasakan di Bitung.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlokasi 129 km barat laut Jailolo, Maluku Utara, dengan kedalaman 10 km.

"Update Info Gempa Mag: 5.0, 03-Apr-26 17:59:05 WIB, Lok: 1.46 LU, 126.37 BT (129 km Barat Laut JAILOLO-MALUT), Kedlmn: 10 Km, Dirasakan di Bitung II-III MMI ::BMKG," tulis akun media sosial X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Jailolo dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

