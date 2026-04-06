Petaka Pesta Pernikahan, Tuan Rumah Tewas Dikeroyok Preman Gegara Tak Beri Jatah Miras

PURWAKARTA - Pesta pernikahan yang sebelumnya diselimuti kebahagiaan di Kampung Cikumpay PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mendadak menjadi peristiwa pilu, Sabtu 4 April 2026. Hal ini terjadi setelah pemilik hajatan dianiaya sekelompok preman kampung hingga meninggal dunia.

Korban yang diketahui bernama Dadang (58), sebagai tuan rumah hajatan, dilaporkan meninggal dunia di tengah berlangsungnya acara pesta pernikahan anaknya. Korban diduga dikeroyok dan dipukul dengan benda tumpul oleh sekelompok preman yang datang ke acara pesta pernikahan tersebut.

Menurut saksi, sekelompok preman kampung tersebut datang meminta jatah uang kepada pemilik hajatan. Namun, korban tidak memberikan karena diduga akan digunakan untuk membeli minuman keras (miras). Hingga akhirnya terjadi keributan.

Dadang sebagai tuan rumah dikeroyok hingga tidak sadarkan diri, sebelum akhirnya dilaporkan meninggal dunia. Suasana pesta pernikahan pun berubah kacau, diselimuti tangisan histeris dari keluarga.

Dalam video yang beredar, disebutkan istri korban langsung pingsan dan dibopong oleh para tamu undangan. Begitu juga korban, yang tampak sudah tidak sadar tergeletak di tengah berlangsungnya pesta pernikahan.