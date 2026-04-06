Heboh 4 Pekerja Tewas di Jagakarsa Jaksel, Begini Kronologinya!

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya empat orang pekerja proyek bangunan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Keempat korban meninggal dunia berinisial YN (32), M (62), TS (63), dan MF (19). Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Pasar Rebo.

“Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah mengamankan TKP dan memasang garis polisi (police line). Kemudian tim identifikasi melakukan olah TKP di tempat kejadian," kata Kasi Humas Polres Jakarta Selatan AKP Chepy Rusmanto dikutip Minggu (5/4/2026).

Sementara terkait kronologi kejadian, Chepy mengatakan, saat itu seluruh korban sedang bekerja di proyek bangunan tersebut. Diduga korban menghirup gas beracun. Namun detail aktivitas yang dilakukan saat insiden terjadi masih didalami.

"Mereka sedang melaksanakan pekerjaan di proyek tersebut. Untuk lebih lanjut masih dalam proses penyelidikan," tandasnya.

Sekadar diketahui, empat pekerja yang sedang mengerjakan proyek di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan ditemukan tewas pada Jumat (3/4). Mereka diduga menghirup gas beracun.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, mengatakan, peristiwa bermula ketika mandor meminta pekerja untuk menguras tempat penampungan air bersih atau gelonteng di lantai dasar.

Saat proses pembongkaran tutup tangki, pekerja justru terjatuh ke dalam lubang penampungan tersebut.