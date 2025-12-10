Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Basement Pesantren di Jagakarsa Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |15:16 WIB
Breaking News! Basement Pesantren di Jagakarsa Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
Basement Pesantren di Jagakarsa, Jaksel terbakar (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Basement sebuah Pesantren Al Mawaddah yang berada di Jalan Sadar Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar siang ini, Rabu (10/12/2025). Sebanyak 9 unit dan 42 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Objek basement Pesantren Al Mawaddah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Rabu.

Pihak pemadam kebakaran menerima informasi adanya kebakaran sekitar pukul 14.29 WIB. Saat ini, lanjut dia, proses pemadaman masih berlangsung.

“Waktu mulai operasi 14.29 WIB. Situasi proses pemadaman/merah,” ujar dia.

Untuk memadamkan api, sebanyak 9 unit dan 45 personel pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Hingga saat ini, belum diketahui kronologi, penyebab, serta ada atau tidaknya korban akibat peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189011/kebakaran-jHhO_large.jpg
7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189005/kebakaran-2JjA_large.jpg
RS Polri Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Berikut Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188997/mendagri-wcZ7_large.jpg
Mendagri Tinjau Gedung Terra Drone Usai Kebakaran, Soroti Sertifikasi Laik Fungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188986/pramono_anung-BbNW_large.jpg
Buntut Kebakaran Terra Drone, Pramono Bakal Cek Semua Izin Gedung di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188972/kebakaran-RP3w_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Gedungnya Dibangun Tanpa Aturan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188961/kebakaran-8IaB_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Harap Biaya Pemulangan Jenazah ke Luar Kota Ditanggung Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement