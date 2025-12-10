Breaking News! Basement Pesantren di Jagakarsa Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Basement sebuah Pesantren Al Mawaddah yang berada di Jalan Sadar Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar siang ini, Rabu (10/12/2025). Sebanyak 9 unit dan 42 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Objek basement Pesantren Al Mawaddah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Rabu.

Pihak pemadam kebakaran menerima informasi adanya kebakaran sekitar pukul 14.29 WIB. Saat ini, lanjut dia, proses pemadaman masih berlangsung.

“Waktu mulai operasi 14.29 WIB. Situasi proses pemadaman/merah,” ujar dia.

Untuk memadamkan api, sebanyak 9 unit dan 45 personel pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Hingga saat ini, belum diketahui kronologi, penyebab, serta ada atau tidaknya korban akibat peristiwa tersebut.

