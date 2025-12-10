RS Polri Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Berikut Identitasnya

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, menyatakan telah mengidentifikasi tujuh jenazah korban kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Pagi ini kembali kita laksanakan rekonsiliasi untuk menetapkan identitas korban dan memutuskan tujuh jenazah telah kembali kami identifikasi. Jadi totalnya tadi malam sama hari ini ada 10 jenazah," kata Karumkit RS Polri, Brigjen Prima Heru, Rabu (10/12/2025).

Prima menjelaskan, hingga hari ini tim DVI telah memeriksa 20 kantong jenazah. Selain itu, pihaknya juga telah menerima laporan dari 22 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga dalam insiden kebakaran tersebut.

Tujuh korban terbaru yang berhasil teridentifikasi yakni:

- Pariyem, perempuan, 31 tahun – teridentifikasi melalui sidik jari dan catatan medis;