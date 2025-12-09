Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

6 Fakta Kebakaran di Gedung Terra Drone Kemayoran, Karyawan Panik hingga 22 Tewas Terjebak

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |19:05 WIB
6 Fakta Kebakaran di Gedung Terra Drone Kemayoran, Karyawan Panik hingga 22 Tewas Terjebak
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Jakarta (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melahap Gedung Terra Drone, kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025). Banyak karyawan tewas terjebak dalam kebakaran tersebut.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Sementara proses pemadaman mulai dilakukan pukul 12.50 WIB. Penyebabnya diduga dari sebuah baterai di lantai 1 yang terbakar.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 22 Orang Tewas Terjebak

Kepala Dinas Gulkamart DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan, 22 orang tewas dalam kebakaran tersebut. "Innalillahi wainnailaihi rajiun, ada 22 orang yang meninggal dunia," kaya Bayu di lokasi. 

      
