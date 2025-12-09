Kronologi Mencekam Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Orang Tewas Terjebak

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Gedung Terra Drone di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (9/12/2025) siang. Sebanyak 22 orang tewas.

Kronologi kejadian menurut warga sekitar, api mulai melahap gedung tersebut sekitar pukul 12.30 WIB. Api dengan beringas melahap lantai 1.

‎"Tadi setengah 1 apinya di bawah aja. Cuma jadi pada gak bisa keluar, kejebak di dalam. Akhirnya pas Damkar datang, sama warga bantu kasih tangga darurat biar karyawannya bisa keluar dari lantai atas," ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

Saat kejadian, para karyawan panik namun tidak bisa keluar dari lantai 1. Mereka akhirnya mencoba naik ke lantai 2 hingga 4 untuk mencari jalan keluar.

Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga juga turut membantu memberikan bantuan berupa tangga darurat agar para korban bisa keluar dari gedung. Operasi pemadaman dimulai pukul 12.50 WIB.