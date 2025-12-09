Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Mencekam Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Orang Tewas Terjebak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |18:29 WIB
Kronologi Mencekam Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Orang Tewas Terjebak
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Jakarta Pusat (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Gedung Terra Drone di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (9/12/2025) siang. Sebanyak 22 orang tewas.

Kronologi kejadian menurut warga sekitar, api mulai melahap gedung tersebut sekitar pukul 12.30 WIB. Api dengan beringas melahap lantai 1. 

‎"Tadi setengah 1 apinya di bawah aja. Cuma jadi pada gak bisa keluar, kejebak di dalam. Akhirnya pas Damkar datang, sama warga bantu kasih tangga darurat biar karyawannya bisa keluar dari lantai atas," ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

Saat kejadian, para karyawan panik namun tidak bisa keluar dari lantai 1. Mereka akhirnya mencoba naik ke lantai 2 hingga 4 untuk mencari jalan keluar.

Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga juga turut membantu memberikan bantuan berupa tangga darurat agar para korban bisa keluar dari gedung. Operasi pemadaman dimulai pukul 12.50 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188816/kebakaran-iPzg_large.jpg
22 Orang Tewas di Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Mayoritas Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188799/evakuasi_korban_kebakaran_gedung_terra_drone_kemayoran-a9xv_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Korban Tewas Bertambah Jadi 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188796/kebakaran_gedung_terra_drone-2LOg_large.jpg
Kesaksian Warga soal Kebakaran di Kemayoran: Awalnya Api di Lantai 1, Karyawan Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188789/kapolres_metro_jakarta_pusat_kombes_susatyo-qEf8_large.jpg
Seorang Wanita Hamil Meninggal Akibat Kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188782/kebakaran_gedung_terra_drone-f0MR_large.jpg
Kebakaran Gedung di Kemayoran, Polisi Sebut Tak Ada Luka Bakar di Tubuh Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188780/kebakaran_gedung_terra_drone-yAu9_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Diduga Disebabkan Korsleting Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement