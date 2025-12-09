Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

22 Orang Tewas di Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Mayoritas Perempuan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |18:14 WIB
22 Orang Tewas di Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Mayoritas Perempuan
Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kebakaran melanda Gedung Terra Drone yang berlokasi di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (9/12/2025). Korban tewas bertambah menjadi 22 orang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, seusai pemadaman. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada 22 orang yang meninggal dunia," kata Bayu di lokasi.

Ia menjelaskan, 22 korban tersebut terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Menurutnya, seluruh korban sudah dievakuasi.

"Kami nyatakan pemadaman selesai," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 28 unit pemadam kebakaran (damkar) dan lebih dari 100 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. “Objek terbakar Gedung Terra Drone," demikian keterangan Command Center Dinas Gulkarmat Jakarta, Selasa.

Kebakaran pertama kali dilaporkan warga kepada petugas damkar pukul 12.43 WIB. Operasi pemadaman dimulai pukul 12.50 WIB.

(Arief Setyadi )

      
