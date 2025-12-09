22 Orang Tewas di Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Mayoritas Perempuan

JAKARTA – Kebakaran melanda Gedung Terra Drone yang berlokasi di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (9/12/2025). Korban tewas bertambah menjadi 22 orang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, seusai pemadaman. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada 22 orang yang meninggal dunia," kata Bayu di lokasi.

Ia menjelaskan, 22 korban tersebut terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Menurutnya, seluruh korban sudah dievakuasi.

"Kami nyatakan pemadaman selesai," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 28 unit pemadam kebakaran (damkar) dan lebih dari 100 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. “Objek terbakar Gedung Terra Drone," demikian keterangan Command Center Dinas Gulkarmat Jakarta, Selasa.

Kebakaran pertama kali dilaporkan warga kepada petugas damkar pukul 12.43 WIB. Operasi pemadaman dimulai pukul 12.50 WIB.

