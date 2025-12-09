Kesaksian Warga soal Kebakaran di Kemayoran: Awalnya Api di Lantai 1, Karyawan Terjebak

Kesaksian Warga soal Kebakaran di Kemayoran: Awalnya Api di Lantai 1, Karyawan Terjebak (iNews Media Group/Yudistiro Pranoto)

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) siang. Kebakaran pertama kali dilaporkan warga kepada petugas damkar pukul 12.43 WIB.

1. Kesaksian Warga

Berdasarkan kesaksian warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, kebakaran terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Ia mengatakan, api langsung melalap lantai 1 Gedung Terra Drone.

"Tadi setengah 1 apinya di bawah aja. Cuma jadi pada enggak bisa keluar, kejebak di dalam. Akhirnya pas damkar datang, sama warga bantu kasih tangga darurat biar karyawannya bisa keluar dari lantai atas," kata warga.

Saat kejadian, para karyawan panik, tapi tidak bisa keluar dari lantai 1. Mereka akhirnya mencoba naik ke lantai 2 hingga 4 untuk mencari jalan keluar.

Akhirnya setelah tim pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga turut membantu memberikan bantuan berupa tangga darurat agar para korban bisa keluar dari gedung.

Update terkini ada 20 kantong jenazah yang akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Sementara itu Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo menjelaskan, para korban yang selamat tidak mengalami luka bakar.