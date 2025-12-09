Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Wanita Hamil Meninggal Akibat Kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:54 WIB
Seorang Wanita Hamil Meninggal Akibat Kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran
Seorang Wanita Hamil Meninggal Akibat Kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran (Mei Sada Sirait)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 20 orang meninggal akibat kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Salah satu korban meninggal adalah wanita hamil. 

1. Wanita Hamil Meninggal

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, menjelaskan ada 20 kantong jenazah dievakuasi dari Gedung Terra Drone hingga sekira pukul 16.00 WIB.

Adapun salah satu dari 20 korban itu disebut adalah wanita hamil. Jasad para korban akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi.

"Ada salah satu korban adalah wanita hamil," ucap Susatyo saat ditanyai awak media.

Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung. Petugas juga memecahkan kaca gedung di lantai 6 untuk mempermudah evakuasi.



      
