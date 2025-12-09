Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Petugas Evakuasi Kantong Jenazah

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung Terra Drone yang berlokasi di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (9/12/2025) siang. Sebanyak 20 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa ini.

1. Evakuasi Kantong Jenazah

Berdasarkan pantauan di lokasi, pemadam kebakaran sudah memadamkan api. Kini, petugas penanganan difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban jiwa.

Pada pukul 15.53 WIB, terlihat beberapa petugas pemadam kebakaran keluar dari dalam gedung dengan membawa dua kantong jenazah berwarna merah.

Setelah berhasil dikeluarkan dari dalam gedung, kantong jenazah tersebut langsung digotong menuju mobil ambulans.

Sementara itu, pemadam lainnya masih terlihat berada di dalam gedung yang hangus terbakar itu. Mereka yang berada di lantai atas tampak memecahkan kaca gedung guna kepentingan evakuasi.

Sementara di depan gedung tampak kendaraan "smoke removal" yang diarahkan ke dalam gedung yang terbakar.

Hingga berita ini ditulis, petugas masih terus berjibaku mengevakuasi korban. Warga sekitar turut memadati luar pagar gedung yang dimaksud.

(Erha Aprili Ramadhoni)