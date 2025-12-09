Kebakaran Gedung Gedung Terra Drone Kemayoran, 20 Orang Meninggal

Kebakaran Gedung Gedung Terra Drone Kemayoran, 20 Orang Meninggal (iNews Media Group)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan 20 orang meninggal dunia dalam kebakaran gedung di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

1. 20 Orang Meninggal

"Informasi sementara menyebutkan adanya 20 korban meninggal dunia," kata Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangannya.

Isnawa menuturkan, tujuh orang telah diselamatkan dalam peristiwa si amuk jago merah tersebut.

"7 orang berhasil diselamatkan dan data korban lainnya masih dalam proses penyisiran dan pendataan," ujar Isnawa.

Berdasarkan laporan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, yang terbakar adalah Gedung Terra Drone.

Sebanyak 28 unit mobil damkar beserta 101 personel dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran.

(Erha Aprili Ramadhoni)