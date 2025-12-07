Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Klub Malam di India, 23 Orang Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |07:20 WIB
Kebakaran Klub Malam di India, 23 Orang Tewas
Kebakaran Klub Malam di India, 23 Orang Tewas (Kebakaran/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda klub malam di Arpora, Goa, India, pada Minggu dini hari. Akibatnya, 23 orang tewas pada insiden tersebut.

1. Kebakaran Klub Malam

Kepala Polisi Goa, Alok Kumar, mengatakan pihaknya menerima peringatan kebakaran tersebut tak lama setelah tengah malam.

"Sebuah insiden malang terjadi di sebuah restoran sekaligus klub di Arpora. Pukul 12.04 dini hari, ruang kendali polisi menerima informasi tentang kebakaran, dan polisi, pemadam kebakaran, serta ambulans dilarikan ke lokasi kejadian," ujarnya seperti dikutip kantor berita ANI.

Ia menjelaskan, api berhasil dipadamkan. Seluruh korban telah ditemukan. 

"Api kini telah terkendali, dan semua jenazah telah ditemukan. Total korban tewas adalah 23 orang. Polisi akan menyelidiki penyebab insiden ini dan kami akan mengambil tindakan berdasarkan temuan tersebut," katanya.

Sementara itu, Kepala Menteri Goa, Pramod Sawant, menyebut insiden tersebut sebagai kemunduran serius bagi negara bagian. 

"Insiden ini sangat disayangkan bagi negara bagian pariwisata seperti Goa. Orang-orang yang menjalankan bisnis seperti itu secara ilegal, dan insiden kebakaran terjadi. 23 orang telah kehilangan nyawa mereka," katanya di X, melansir Live Mint, Minggu (7/12/2025). 

Ia mengatakan tindakan tegas akan diambil. Ia pun memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Klub Malam india kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235//kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187667//kebakaran-oqyi_large.jpg
Korban Kebakaran Apartemen di Hong Kong Tembus 159 Jiwa, Termasuk Bayi dan Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187496//apartemen_wang_fuk_court_di_tai_po_hong_kong-ZkUj_large.jpg
Pemimpin Hong Kong Bentuk Komite, Perintahkan Penyelidikan Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179//kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187152//apartemen_wang_fuk_court_di_tai_po_hong_kong-gpEt_large.jpg
Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 151, Penyelidikan Ungkap Fakta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187031//rs_pengayoman-zhVq_large.jpg
Layanan RS Pengayoman Kembali Normal Pascakebakaran, 28 Pasien Dipastikan Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement