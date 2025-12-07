Kebakaran Klub Malam di India, 23 Orang Tewas

JAKARTA - Kebakaran melanda klub malam di Arpora, Goa, India, pada Minggu dini hari. Akibatnya, 23 orang tewas pada insiden tersebut.

1. Kebakaran Klub Malam

Kepala Polisi Goa, Alok Kumar, mengatakan pihaknya menerima peringatan kebakaran tersebut tak lama setelah tengah malam.

"Sebuah insiden malang terjadi di sebuah restoran sekaligus klub di Arpora. Pukul 12.04 dini hari, ruang kendali polisi menerima informasi tentang kebakaran, dan polisi, pemadam kebakaran, serta ambulans dilarikan ke lokasi kejadian," ujarnya seperti dikutip kantor berita ANI.

Ia menjelaskan, api berhasil dipadamkan. Seluruh korban telah ditemukan.

"Api kini telah terkendali, dan semua jenazah telah ditemukan. Total korban tewas adalah 23 orang. Polisi akan menyelidiki penyebab insiden ini dan kami akan mengambil tindakan berdasarkan temuan tersebut," katanya.

Sementara itu, Kepala Menteri Goa, Pramod Sawant, menyebut insiden tersebut sebagai kemunduran serius bagi negara bagian.

"Insiden ini sangat disayangkan bagi negara bagian pariwisata seperti Goa. Orang-orang yang menjalankan bisnis seperti itu secara ilegal, dan insiden kebakaran terjadi. 23 orang telah kehilangan nyawa mereka," katanya di X, melansir Live Mint, Minggu (7/12/2025).

Ia mengatakan tindakan tegas akan diambil. Ia pun memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut.