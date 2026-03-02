Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Pemerintah Sebut Tugas Damkar Tidak Hanya Padamkan Api tapi Lindungi Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:56 WIB
JAKARTA—Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) genap berusia 107 tahun pada hari Minggu, 1 Maret 2026.  Momentum ini menjadi pengingat atas dedikasi panjang para insan pemadam kebakaran dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran maupun berbagai kondisi darurat lainnya.

Damkarmat hadir sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda. Tahun ini, peringatan HUT Damkar juga bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

Di tengah ibadah puasa, para personel Damkarmat tetap siaga 24 jam, memastikan pelayanan penyelamatan tidak pernah berhenti demi keselamatan masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa usia 107 tahun bukan sekadar angka, melainkan refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Damkarmat kepada bangsa dan negara.

“Tema ‘Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri’ menjadi pengingat bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat,” Safrizal, Senin (2/3/2026).

“Dalam suasana Ramadhan ini, semangat pengabdian tersebut semakin dimaknai sebagai ladang ibadah dan wujud kepedulian nyata kepada sesama,” sambungnya.

Safrizal menambahkan, peran Damkarmat kini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya risiko dan dinamika perkotaan.

Selain penanganan kebakaran, Damkarmat juga terlibat dalam operasi penyelamatan non-kebakaran, seperti evakuasi hingga bantuan korban bencana,  penanganan hewan berbahaya, dan juga beragam kondisi yang ada di masyarakat.

 

