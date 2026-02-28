Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Juta Warga Alami Masalah Mental, Cak Imin: Ini Gunung Es yang Sangat Mengkhawatirkan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |07:56 WIB
Puluhan Juta Warga Alami Masalah Mental, Cak Imin: Ini Gunung Es yang Sangat Mengkhawatirkan!
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, sejumlah peristiwa tragis belakangan ini, termasuk kasus bunuh diri pada anak dan remaja, menjadi alarm serius bagi bangsa untuk menjadikan kesehatan mental sebagai agenda strategis.

Demikian diungkapkan Cak Imin dalam acara Dialog Solidaritas dan Partisipasi Publik ‘Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat’ di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta.

“Sekali lagi, kesehatan mental menjadi agenda strategis dan tanggung jawab bersama,” kata Cak Imin, Sabtu (28/2/2026).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 28 juta masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental.

Angka tersebut menunjukkan persoalan yang kompleks dan multidimensi, mulai dari kemiskinan struktural, lemahnya kohesi sosial, hingga kurangnya dukungan psikososial.

“Ini menunjukkan adanya gunung es yang sangat menghawatirkan yang setiap saat akan bisa lebih banyak dan lebih parah lagi,” ujarnya.

Menurutnya, gangguan kesehatan mental tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh faktor-faktor yang kompleks seperti kemiskinan struktural, tekanan sosial-ekonomi, lemahnya kohesi sosial, hingga kurangnya literasi dan dukungan psikososial di tingkat komunitas.

“Itulah tantangan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mengajak dan bersama-sama mengatasi akibat sekaligus kita mulai dari pemicu gangguan-gangguan kesehatan mental yang sangat kompleks ini,” kata Cak Imin.

 

