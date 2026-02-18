Kronologi Kebakaran Mal Ciputra Cibubur, Api Diduga dari Percikan Las

JAKARTA - Mal Ciputra Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dilanda kebakaran. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Bekasi, Namar Naris mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Api diduga berasal dari percikan api las yang membesar.

"Api diduga dari percikan las dalan pengerjaan pengelasan logo reklame," kata Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Bekasi, Namar Naris, Selasa (17/2/2026).

Namar menjelaskan, area terbakar mencakup bagian atas gedung dengan luas area 6x8 meter. Ia memastikan api sudah bisa dipadamkan pada pukul 14.22 WIB. "Situasi sudah kondusif," tambah dia.

Adapun Namar juga menegaskan, petugas belum bisa memprediksi berapa kerugian yang disebabkan kebakaran tersebut. "Kerugian materil masih dalam penghitungan," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )