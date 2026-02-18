Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Kebakaran Mal Ciputra Cibubur, Api Diduga dari Percikan Las

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |03:00 WIB
Kronologi Kebakaran Mal Ciputra Cibubur, Api Diduga dari Percikan Las
Kronologi Kebakaran Mal Ciputra Cibubur, Api Diduga dari Percikan Las
A
A
A

JAKARTA - Mal Ciputra Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dilanda kebakaran. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Bekasi, Namar Naris mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Api diduga berasal dari percikan api las yang membesar.

"Api diduga dari percikan las dalan pengerjaan pengelasan logo reklame," kata Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Bekasi, Namar Naris, Selasa (17/2/2026).

Namar menjelaskan, area terbakar mencakup bagian atas gedung dengan luas area 6x8 meter. Ia memastikan api sudah bisa dipadamkan pada pukul 14.22 WIB. "Situasi sudah kondusif," tambah dia.

Adapun Namar juga menegaskan, petugas belum bisa memprediksi berapa kerugian yang disebabkan kebakaran tersebut.  "Kerugian materil masih dalam penghitungan," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202063//kebakaran-FKZ4_large.jpg
Kebakaran di Mall Ciputra Cibubur, 2 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201466//pencemaran-G1Ts_large.jpg
Susuri Kali Jaletreng, Pilar Tabur Karbon Aktif Atasi Pencemaran Imbas Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200726//kebakaran-9DFi_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah dan Toko di Jalan Bangka Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200585//viral-nTOq_large.jpg
Viral! Kebakaran Gudang Pestisida Bikin Sungai Jaletreng Tangsel Memutih, Sebabkan Ikan-Ikan Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200572//viral-do2E_large.jpg
Kebakaran Landa Gudang Pestisida di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198957//kebakaran-vrWe_large.jpg
Kebakaran Gudang Tekstil di Cipadu Tangsel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement