Kebakaran Gudang Tekstil di Cipadu Tangsel, 15 Unit Damkar Dikerahkan

TANGSEL - Gudang tekstil yang berada di Jalan Pajak Raya Cipadu, Jurang Mangu, Tangerang Selatan, terbakar, Minggu (1/2/2026). Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan.

1. Gudang Tekstil Terbakar

Call Centre Gulkarmat Tangerang Selatan, Yusuf mengatakan, hingga saat ini proses pemadaman masih berlangsung.

“Dari Tangsel mengirim kurang lebih sekitar 13 unit dan dari Jakarta Selatan sebanyak 2 unit. Kabarnya saat ini api masih belum kunjung padam," kata Yusuf saat dihubungi.

Api meluas dengan cepat hingga permukiman warga terdampak.

“Dari beberapa informasi yang sementara kami dapat, kebakaran meluas cepat ke beberapa wilayah, termasuk beberapa rumah warga. Sampai sekarang api masih belum kunjung padam,” ujar dia.

Peristiwa kebakaran ini juga beredar di media sosial Instagram @wargatangsel. Dari video yang dilihat, kobaran api membara hingga asap hitam membubung tinggi.

Dalam video tersebut, dinarasikan api diduga pertama kali muncul dari area gudang dekorasi sebelum akhirnya merambat ke bangunan ruko yang berada di sekitar lokasi.

(Erha Aprili Ramadhoni)