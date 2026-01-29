Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gedung Kedubes Italia Terbakar, 12 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |18:07 WIB
Gedung Kedubes Italia Terbakar, 12 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Gedung Kedubes Italia Terbakar (Foto: freepik)
JAKARTA – Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Italia terbakar. Sebanyak 84 personel pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah.

Berdasarkan laporan Command Centre Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, petugas menerima informasi kebakaran yang melanda Gedung Kedubes Italia di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 16.56 WIB.

“Pengerahan unit/personel: 12 unit / 84 personel,” tulis Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta dalam laporan yang dikutip, Kamis (29/1/2026).

Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 17.03 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman. Api berhasil dipadamkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan pada pukul 17.22 WIB.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kronologi awal kejadian juga belum diketahui secara pasti.

“Pemadaman memasuki fase pendinginan,” pungkas laporan tersebut.

(Awaludin)

      
