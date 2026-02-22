Diduga Korsleting Listrik, Pasar Labuan Pandeglang Terbakar

PANDEGLANG – Kebakaran hebat melanda pasar ikan di Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Minggu (22/2/2026) sekitar pukul 17.35 WIB, tepat menjelang waktu berbuka puasa. Sedikitnya 19 kios pedagang dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang sebagian besar terbuat dari material mudah terbakar. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik di area pasar.

Petugas Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Pandeglang, segera mengerahkan satu unit mobil damkar dari Pos Labuan ke lokasi kejadian.

Setelah berjibaku selama lebih dari satu jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.00 WIB. Meski demikian, sebagian besar bangunan kios sudah rata dengan tanah.