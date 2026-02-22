Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Korsleting Listrik, Pasar Labuan Pandeglang Terbakar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |23:45 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Pasar Labuan Pandeglang Terbakar
Kebakaran (Foto: freepik)
A
A
A

PANDEGLANG – Kebakaran hebat melanda pasar ikan di Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Minggu (22/2/2026) sekitar pukul 17.35 WIB, tepat menjelang waktu berbuka puasa. Sedikitnya 19 kios pedagang dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang sebagian besar terbuat dari material mudah terbakar. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik di area pasar.

Petugas Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Pandeglang, segera mengerahkan satu unit mobil damkar dari Pos Labuan ke lokasi kejadian.

Setelah berjibaku selama lebih dari satu jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.00 WIB. Meski demikian, sebagian besar bangunan kios sudah rata dengan tanah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/25/3202849//powerbank-geuI_large.jpg
Jepang Larang Penggunaan Power Bank di Pesawat, Berlaku Mulai April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200325//kasus_kebakaran-7ci0_large.jpg
Peristiwa 8 Februari: Perang Salib Ketujuh hingga Kebakaran Hotel di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198542//kebakaran_di_jagakarsa-gjVt_large.jpg
Kebakaran Rumah di Jagakarsa, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198378//kebakaran_kedubes_italia-r1tb_large.jpg
Kebakaran di Gedung Kedubes Italia Berhasil Dipadamkan, Korban Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198368//gedung_kedubes_italia_terbakar-FR7w_large.jpg
Gedung Kedubes Italia Terbakar, 12 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193392//villa-FV8O_large.jpg
10 Villa di Bali Ludes Terbakar Gegara Kembang Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement