Kebakaran di Gedung Kedubes Italia Berhasil Dipadamkan, Korban Nihil

JAKARTA – Kebakaran di Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Italia dilaporkan berhasil dipadamkan. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat memastikan tidak ada korban dalam insiden tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifuddin. Ia mengatakan, api berhasil dipadamkan pada pukul 18.03 WIB.

"Pemadaman selesai. Pengerahan unit atau personel sebanyak 12 unit dengan 84 personel," ujar Syarifuddin, Kamis (29/1/2026).

Meski demikian, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh petugas. Syarifuddin kembali menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

“Korban nihil,” pungkasnya.

(Awaludin)