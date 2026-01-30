Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Jagakarsa, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |15:40 WIB
Kebakaran di Jagakarsa (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1/2026) pagi. Akibat peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Kasudin Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal, mengatakan kebakaran terjadi di Jalan Teratai, Jagakarsa.

“Kebakaran rumah tinggal di Jalan Teratai, Jagakarsa, mengakibatkan satu orang meninggal dunia,” ujar Asril kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Menurut Asril, kebakaran terjadi sekitar pukul 09.41 WIB, setelah petugas menerima laporan dari warga sekitar. Sebanyak 18 unit mobil pemadam dan 112 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi.

Setelah berjibaku hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sebelum merembet ke rumah lain di sekitarnya. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp1 miliar.

“Dugaan penyebab kebakaran akibat arus listrik. Korban jiwa bernama Beti, perempuan berusia 60 tahun, ditemukan di kamar mandi garasi dalam kondisi sudah meninggal dunia,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
