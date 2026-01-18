Kebakaran Hutan dan Lahan Landa 2 Wilayah Riau

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di dua kabupaten/kota di Provinsi Riau. Total lahan terbakar seluas 3,25 hektare.

Dua daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Siak dan Kota Dumai. Hal itu sebagaimana disampaikan BNPB dalam rangkuman kejadian bencana periode Jumat (16/1) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (17/1) pukul 07.00 WIB.

Disebutkan, lahan yang terbakar di Kota Dumai seluas 3 hektare. Sementara lahan terbakar di Kabupaten Siak seluas 0,25 hektare.

"Total luas lahan terbakar mencapai 3,25 hektar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (18/1/2026).

"Tim Gabungan yang beroperasi melalui darat, terus berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan api di lokasi terbakar," sambungnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)