Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BNPB Sebut 1,5 Hektare Lahan di Aceh Barat Terbakar

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |15:14 WIB
BNPB Sebut 1,5 Hektare Lahan di Aceh Barat Terbakar
BNPB Sebut 1,5 Hektare Lahan di Aceh Barat Terbakar (Ilustrasi/Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA  - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di daerah Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sejak Kamis (15/1/2026). Setidaknya, kebakaran itu melanda 1,5 hektare lahan. 

1. Kebakaran Hutan

Hal itu sebagaimana dilaporkan BNPB dalam rangkuman kejadian bencana pada Jumat (16/1) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (17/1) pukul 07.00 WIB.

"Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh sejak Kamis (15/1), masih terus terjadi hingga kini," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1/2026). 

"Sejumlah tim gabungan kesulitan memadamkan api yang membakar lahan seluas 1,5 hektare di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan," ucapnya.

Ia mengungkapkan, petugas di lapangan terkendala lantaran angin kencang. Selain itu, sumber air jauh dari titik lahan terbakar. 

"Sampai saat ini tim gabungan terus berjibaku memadamkan api," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195893//kemendagri-IHWJ_large.jpg
Kemendagri Tekankan Percepatan Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195801//mobil_listrik_terbakar-krAd_large.jpg
Mobil Listrik Terbakar di Tol JORR, Diduga Akibat Korsleting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/18/3195797//kebakaran_melanda_distrik_gangnam_di_seoul_korea_selatan-k4bO_large.jpg
Kebakaran Besar Landa Distrik Gangnam di Seoul, Ratusan Petugas Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195595//mensesneg_prasetyo_hadi-Z43z_large.jpg
Prabowo Koreksi Desain IKN, Tekankan Antisipasi Panas dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194992//viral-x0gG_large.jpg
Breaking News! Sekolah Tzu Chi di PIK Terbakar Akibat Disambar Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194735//kebakaran-5Cr3_large.jpg
Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora, Belasan Rumah dan Bangunan Konfeksi Ludes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement