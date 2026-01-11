Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora, Belasan Rumah dan Bangunan Konfeksi Ludes

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |11:24 WIB
Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora, Belasan Rumah dan Bangunan Konfeksi Ludes
Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora/ilustrasi
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada 14 rumah dan satu bangunan konfeksi terdampak imbas kebakaran yang terjadi di Jalan Duri Bangkit, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu, (11/1/2026).

“14 rumah, satu bangunan konfeksi. Selain itu, 37 KK 150 Jiwa terdampak,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan.

Kebakaran itu kata dia terjadi pada pukul 04.24 WIB. Saat ini, api telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekira pukul 09.03 WIB.

Isnawa menjelaskan, kejadian berawal dari api yang sudah membesar di lantai 2 rumah warga. Warga kemudian bergegas memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api yang cepat membesar membuat warga kesulitan untuk memadamkan.

“Menurut penuturan warga, api sudah membesar di lantai 2 rumah. Lalu warga bergegas memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun api cepat membesar dan warga meminta bantuan ke pos damkar terdekat,” ujar dia.

 

