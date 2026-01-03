Setelah 13 Jam, Kebakaran Pipa Gas PT TGI Indragiri Hilir Berhasil Dipadamkan

INDRAGIRI HILIR - Ledakan gas terjadi di pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (TGI) di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (2/1/2026) sore. Petugas gabungan bersusah payah memadamkan api hingga lebih dari 13 jam lebih.

1. Api Berhasil Dipadamkan

"Baru saja dapat laporan kebakaran sudah padam sekitar pukul 05.30 WIB," kata Corporate Secretary TGI, Emil, kepada Okezone, Sabtu (3/1/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pihak perusahaan penyelidiki penyebab kebakaran di pipa gas. Namun, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Apa penyebab kebakaran belum kita pastikan karena segera kita lakukan penyelidikan. Nanti hasil investigasi akan kita sampaikan," ucapnya.

Pihaknya juga belum dapat menyampaikan kerugian akibat kebakaran. "Nanti kita hitung dulu berapa jumlah kerugiannya. Jadi masih dihitung," ucapnya.

Diketahui, kebakaran PT Trans Gas Indonesia (TGI) di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar terjadi pada pukul 16.00 WIB. Ledakan menyebabkan api membubung hingga 15 meter.