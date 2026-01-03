Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Setelah 13 Jam, Kebakaran Pipa Gas PT TGI Indragiri Hilir Berhasil Dipadamkan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |07:15 WIB
Setelah 13 Jam, Kebakaran Pipa Gas PT TGI Indragiri Hilir Berhasil Dipadamkan
Setelah 13 Jam, Kebakaran Pipa Gas PT TGI Indragiri Hilir Berhasil Dipadamkan (Ist)
A
A
A

INDRAGIRI HILIR - Ledakan gas terjadi di pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (TGI) di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (2/1/2026) sore. Petugas gabungan bersusah payah memadamkan api hingga lebih dari 13 jam lebih.

1. Api Berhasil Dipadamkan

"Baru saja dapat laporan kebakaran sudah padam sekitar pukul 05.30 WIB," kata Corporate Secretary TGI, Emil, kepada Okezone, Sabtu (3/1/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pihak perusahaan penyelidiki penyebab kebakaran di pipa gas. Namun, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Apa penyebab kebakaran belum kita pastikan karena segera kita lakukan penyelidikan. Nanti hasil investigasi akan kita sampaikan," ucapnya.

Pihaknya juga belum dapat menyampaikan kerugian akibat kebakaran. "Nanti kita hitung dulu berapa jumlah kerugiannya. Jadi masih dihitung," ucapnya.

Diketahui, kebakaran PT Trans Gas Indonesia (TGI) di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar terjadi pada pukul 16.00 WIB. Ledakan menyebabkan api membubung hingga 15 meter. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement