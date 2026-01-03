INDRAGIRI HILIR - Ledakan gas terjadi di pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (TGI) di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (2/1/2026) sore. Petugas gabungan bersusah payah memadamkan api hingga lebih dari 13 jam lebih.
"Baru saja dapat laporan kebakaran sudah padam sekitar pukul 05.30 WIB," kata Corporate Secretary TGI, Emil, kepada Okezone, Sabtu (3/1/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pihak perusahaan penyelidiki penyebab kebakaran di pipa gas. Namun, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
"Apa penyebab kebakaran belum kita pastikan karena segera kita lakukan penyelidikan. Nanti hasil investigasi akan kita sampaikan," ucapnya.
Pihaknya juga belum dapat menyampaikan kerugian akibat kebakaran. "Nanti kita hitung dulu berapa jumlah kerugiannya. Jadi masih dihitung," ucapnya.
Diketahui, kebakaran PT Trans Gas Indonesia (TGI) di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar terjadi pada pukul 16.00 WIB. Ledakan menyebabkan api membubung hingga 15 meter.