HOME NEWS INTERNATIONAL

Reaksi 3 Pemimpin Dunia atas Serangan AS-Israel Tewaskan Ali Khamenei

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |03:13 WIB
Reaksi 3 Pemimpin Dunia atas Serangan AS-Israel Tewaskan Ali Khamenei
Reaksi 3 Pemimpin Dunia atas Serangan AS-Israel Tewaskan Ali Khamenei (AP)
JAKARTA - Serangan gabungan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran menuai kecaman keras dari belahan dunia. Serangan tersebut menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. 

Sejumlah pemimpin dunia mengecam keras pembunuhan terhadap Ali Khamenei. Berikut 3 pemimpin dunia yang mengecam serangan AS-Israel ke Iran yang menewaskan Ali Khamenei, sebagaimana dihimpun Okezone, Senin (2/3/2026):

1. Vladimir Putin

Kantor berita TASS melaporkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran tersebut.

Putin mengatakan pembunuhan Khamenei melanggar hukum internasional.

"Pembunuhan sinis yang melanggar semua standar moralitas manusia dan hukum internasional," katanya, melansir Al Jazeera.

2. PM Pakistan

Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei adalah "pelanggaran" hukum internasional.

"Rakyat Pakistan bergabung dengan rakyat Iran dalam saat duka dan kesedihan mereka dan menyampaikan belasungkawa yang paling tulus atas kemartiran" Khamenei, tulis Sharif di media sosial, melansir Al Jazeera.

"Pakistan juga menyatakan keprihatinan atas pelanggaran norma-norma hukum internasional," katanya. 

3. Paus Leo

Paus Leo mengatakan dia mengikuti peristiwa setelah serangan AS-Israel terhadap Iran dengan "keprihatinan yang mendalam". Ia telah menyerukan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai "spiral kekerasan".

“Saya menyampaikan permohonan tulus kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memikul tanggung jawab moral guna menghentikan spiral kekerasan sebelum menjadi jurang yang tak dapat diperbaiki,” kata Paus Al Jazeera.

 

